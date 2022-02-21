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Война 22.2.22 – что за решения примет Путин и что за этим последует

Андрей Хрусталев Андрей Хрусталев Событийный лидер Сегодня
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21 февраля, 16:07
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В 2014 году Совфед дал президенту России разрешение вести военные действия на чужой территории. Какие сюрпризы ожидают украинцев на этот раз

На заседании Совфеда могут обсудить вопрос признания незаконных образований на территории Донбасса – так называемых ЛНР и ДНР. А еще могут принять решение о военных действиях на территории Украины. Саму дату заседания аналитики называют символичной – 22.02.22. Что на самом деле будет рассматривать Совет Фередаций?

Нападение Путина на Грузию вошла в историю как "война 08.08.08" – она началась 8 августа 2008 года. В Кремле любят символические штучки. 22.2.22 – отличный день для начала войны. Тем более, что на следующий день в России – мужской праздник, 23 февраля.

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Оценить вероятность реального вторжения России невозможно. Но предвестников с каждым днем все больше.

Что будет рассматривать Совфед?

Повестка по Украине неизвестна. Но вот что показательно – заседание планировалось на 2 марта. Его перенесли на символическую дату. Пора начинать бояться?

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Все уже вспомнили выступление Владимира Жириновского в Госдуме 27 декабря. Оно не добавляет уверенности:

"Мы можем принять другую программу [вместо Минских соглашений, – "Сегодня"]. А какую, вы почувствуете – в 4 часа утра 22 февраля. – Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным. Но я люблю правду... Это будет год немирный. Это будет год, когда наконец Россия станет снова великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну", – сказал Жириновский.

Жириновский угрожает Украине, упоминая дату – 22 февраля 2022 года

Совет Федерации – полное название "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" – верхняя палата парламента России, в состав которой входят представители от каждого региона, а также 30 депутатов, которых назначает Путин. Сейчас в Совфеде заседает 200 депутатов, их число может меняться.

Будет ли Совфед рассматривать вопрос признания ЛНР и ДНР? Сейчас эта тема широко обсуждается украинскими экспертами.

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Теоретически такое возможно. То, что Россия признает самопровозглашенные республики, никак ситуацию не изменит. Россия и так по сути управляет самопровозглашенными "республиками". Но Украине это решение выгодно: ну, какие тогда Минские соглашения?

Получается, признавая ЛНР и ДНР, Россия подыграет Украине. А она не собирается подыгрывать.

А начало войны с Украиной Совфед может рассмотреть?

В теории Софвед не может, а должен рассмотреть этот вопрос. Хотя с точки зрения закона, Путин и без решения этого органа может начать вторжение – под предлогом защиты граждан России.

В Донбассе уже раздали более 1 млн российских паспортов. Так что по умолчанию там, с точки зрения российских законов, Путину можно воевать.

Но уж так сложилось, что Совфед принимает решения о вводе войск на территорию других государств. Вероятно это потому, что президент РФ хочет разделить с другими свою ответственность за подобные решения.

Так, 1 марта 2014 года Совфед дал добро Путину на ввод войск в Украину. С этого началась аннексия Крыма и война на Донбассе. Позже, в июне 2014 года, Совфед отозвал это свое разрешение. В ноябре 2020 Совфед разрешил Путину использовать войска РФ во время конфликта между Армений и Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Можно ожидать, что Совфед рассмотрит 22.2.22 вопрос о введении войск в Украину и одобрит его. Только в таком случае они примут и решение о признании "независимости" ЛНР и ДНР. Вероятность, что будет решение только по "республикам", чрезвычайно низкая.

Будет ли война?

Невозможно понять, что в голове у российских властей. Но ту настойчивость, с которой Белый дом информирует весь мир о реальной перспективе войны с Россией, даже – о ее неизбежности, также невозможно игнорировать.

Получается, что президент США подписывается исключительно своей репутацией, когда заявляет о начале военных действий, но отказывается привести доказательства. Его репутация стоит дорого.

То, что сейчас происходит – это можедт быть игра на повышение ставок между США и Россией. Мы описывали этот сценарий. Если смотреть с этой точки зрения, то обе стороны пошли на предельное повышение ставок. Играют ва-банк.

Или же мы наблюдаем начало реальной войны. 21 февраля сепаратисты открыли огонь по жилым кварталам в населенных пунктах Луганской области. В том числе – в Счастье. Это уже вовсе не фейковая "войнушка", как в предыдущие дни. Луганская ТЭС остановлена. Это означает, что мы возможно, вступили в критическую фазу.

Все еще есть вероятность, что в Кремле не приняли окончательного решения – и взвешивают разные варианты. На это, в частности, указывает миролюбивая риторика спикера МИДа РФ Марии Захаровой и пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Взвешивать в Кремле есть что. В нынешней ситуации есть ряд безусловных минусов для Путина:

  • Масштабные экономические санкции.
  • Уровень готовности Вооруженных сил Украины. Сопротивление точно будет не таким, как в 2014 году.
  • Возможное сопротивление территориальной самообороны. Но это если речь пойдет об оккупации. Но вероятнее всего никакой оккупации не будет. Россия обычно действует на чужой территории руками местных. Так она вероятно поступит и в Украине.

Как повлияет на ситуацию возможный саммит Байдена и Путина?

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон дважды созванивался с Путиным. Он предлагал ему организовать саммит с Байденом по вопросам безопасности в Европе. Путин и Байден предложение о проведении саммита приняли.

"Саммит состоится только в том случае, если Россия не нападает на Украину", – уточнил Байден.

Вопрос – повлияет ли решение о проведении саммита на намерения Кремля? Маловероятно! Ни о какой конкретике на переговорах Макрона и Путина не сообщается. А Россия уже не раз показывала, что переговоры, как таковые, ее не устраивают. Она хочет, чтобы перед ее угрозами капитулировали. Поэтому саммит, сам по себе, угрозу войны не снижает.

Чего же Путин хочет на самом деле?

Путин хочет "умиротворения". Это его обычная тактика: начать какой-то конфликт, а потом предлагать всем его умиротворить.

Сработало в Грузии в 2008 году. По сути, война в Грузии для России прошла почти безнаказанно.

Почти что сработало в Украине в 2014 году. Забрав Крым и часть Донбасса Россия отделалась санкциями, влияние которых трудно заметить.

Запад не хуже нас понимает, что тактика умиротворения агрессора не работает. Вероятно, у Запада просто нет другой тактики. Или же она есть, просто мы ее пока не понимаем.

На этот раз США отказали России по всем пунктам. Как следствие, ситуация стала непредсказуемой, а мы глотаем успокоительное, ожидая, чем закончится противостояние России и США. Совсем как в старые-добрые времена Холодной войны.

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