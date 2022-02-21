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Украина готова к военному положению – Стефанчук

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 февраля, 14:07
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Украина предпочитает все решать дипломатическим путем, заявил Стефанчук
Стефанчук рассказал о том, что необходимо для введения военного положения в стране
Стефанчук рассказал о том, что необходимо для введения военного положения в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти владеют всей информацией о ситуации в России и готовы к любому сценарию. Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Трансляцию вел телеканал Украина 24.

"Мы все владеем информацией о той ситуации, которая происходит в Российской Федерации. Хотел обратить ваше внимание на то, что в этот период тиражируется много фейковой информации, поэтому мы будет ждать только официальную информацию, которая будет приходить оттуда. Еще раз подчеркну, мы готовы к любому развитию событий", – сказал он.

Стефанчук также отметил, что Украина предпочитает все решать дипломатическим путем.

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Говоря о том, будет ли введено чрезвычайное или военное положение на территории Украины, он отметил, что пока что такого указа президента нет.

"Верховная Рада принимает решение введения любого из этих положений исключительно на основании указа президента. Пока нет такого указа – говорить не о чем. Украина является сторонником решения вопроса политико-дипломатическим, а не военным путем", – сказал он.

Будет ли военное положение в Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оснований для введения военного положения в Украине нет. По его словам, военное положение в стране вводится в том случае, если есть агрессия "в качестве уже вторжения".

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, что панику активно разгоняют, в том числе депутаты, пересылая фейки друг другу о военном положении в стране.

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Вопрос по Донбассу остается не решен

  • 10 февраля в Берлине состоялась очередная "нормандская встреча" советников лидеров Украины, России, Германии и Франции. Переговоры продолжались почти девять часов, но не привели к подписанию общего документа. Камнем преткновения стал пункт Минских соглашений об особом статусе Донбасса.
  • Российская сторона настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.
  • Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее говорил о том, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с террористами так называемых "ЛНР" и "ДНР".
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также заявил, что Украина никогда не согласится с российской трактовкой Минских соглашений.

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