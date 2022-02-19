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"Вагнерівці" вже в "Л/ДНР" — дані Bellingcat

Ексклюзив
Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 лютого, 16:43
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Представники російської приватної військової компанії перебувають на території України
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Члени російської ПВК "Вагнер" вже є на території так званої "ДНР", а можливо і на підконтрольних Україні територіях. Про це розповів керівник відділу розслідувань видання Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Під час підготовки нашого розслідування ми встановили контакти з деякими "вагнерівцями" і продовжуємо зараз перевіряти, де вони перебувають. Реально під новою формою, новою компанією, яка вже не називається "Вагнер", є нова компанія, яка прямо підпорядковується ФСБ. Частина цих людей вже перебуває на території "ДНР", а можливо, і перейшла кордон. Але оскільки цього разу російська держава не планує приховувати свою участь, якщо почнеться війна, то їхня роль буде не такою важливою, як 5-6 років тому", — розповів він.

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Загроза війни в Україні

На тлі накопичення Росією військ біля кордонів з Україною було багато прогнозів, що Росія розпочне наступальні дії найближчим часом. Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що це може відбутися вже 16 лютого, проте цього не сталося.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі попередила, що атака на Україну може розпочатися будь-якої миті.

Представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що РФ не виконала повністю жодного зобов'язання по комплексу заходів щодо виконання Мінських угод.

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Напад на Україну розпочнеться з масштабних провокацій, які покликані виправдати вторгнення Росії до нашої країни. Покроковий план цього нападу озвучив державний секретар США Ентоні Блінкен під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

На тлі збереження загрози від Росії Берлін прийняв рішення перекинути своїх військових та техніку до найближчих сусідів агресора. Перша група зі 130 солдатів та 60 транспортних засобів прибула до Литви у четвер, 17 лютого.

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