Путін визнав "ЛДНР" – підписано указ

Президент РФ назвав це рішення "таким, що давно назріло"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР"", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".

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У Путіна обговорили долю ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки , на якому обговорювалося, чи має Росія визнавати незалежність так званих ЛДНР.

"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні", – заявив президент РФ.

Учасники засідання висловилися за визнання псевдодержавних структур ОРДЛО.

Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "ЛДНР" до Росії. У відповідь Путін виправив його, зазначивши, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.

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Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "ЛДНР".

"Було досить терпіння, досить аргументів змусити Україну виконати Мінські угоди, піти мирним демократичним шляхом. Очевидно, це не входить до їхніх планів, вони цього не хочуть і не робитимуть", – сказала Матвієнко.

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Росії

Ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень.

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Обидва попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.