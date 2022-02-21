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СЬОГОДНІ Новини України

Оце масштаб! Цілих два десятки донеччан відзначають визнання "ЛНДР" Путіним

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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21 лютого, 22:31
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Вони чекали на рішення президента Росії 8 років
Колаж "Сьогодні"
Колаж "Сьогодні"

Повідомлення про те, що після 8 років анексії президент Росії Володимир Путін таки визнав незалежність так званих "ЛДНР" зустріли тріумфуванням... менше двох десятків жителів Донбасу.

Відео "народних урочистостей" з цього довгоочікуваного приводу у центрі Донецька з'явилося у телеграмі.

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Обстановка

  • Для того, щоб визнати незалежність територій, які з 2014 року непідконтрольні офіційному Києву та контролюються ставлениками Кремля, потрібно було спочатку оголосити евакуацію цивільного населення з ОРДЛО .
  • Потім були організовані десятки провокацій, у яких Москва звинувачувала українських військових.
  • Водночас у рази збільшилася кількість обстрілів позицій ЗСУ на Донеччині. На жаль, вони завдали втрат серед українських вояків.
  • Далі був розіграний сценарій екстреного засідання Ради безпеки Росії, на якій високопосадовці дуже просили Путіна визнати "ЛДНР". Щоправда, дехто заплутався у формулюваннях і просив не визнання, а приєднання сепаратистських регіонів України до Росії.
  • Найсміливішим виявився глава МВС Росії Володимир Колокольцев, який, виступаючи на скликаному президентом РФ Володимиром Путіним засіданні Ради безпеки Росії, заявив, що визнавати потрібно в межах Луганської та Донецької областей.

Реакція

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова відкрила кримінальне провадження через рішення Путіна визнати "ЛДНР".

Через пару хвилин після рішення ВВП президент України Володимир Зеленський зателефонував до президента США Джозефа Байдена.

Естонія закликала Європейський Союз запровадити жорсткі санкції проти Росії у разі визнання, оскільки це є порушенням міжнародного права та суверенітету України.

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