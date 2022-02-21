Венедіктова порушила кримінальну справу проти Путіна

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження через рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "ЛДНР".
Про це Венедиктова повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"15.02.2022 депутати Держдуми РФ звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР" – іншими словами, українських територій. 21.02.2022 відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Володимира Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
Наші дії: Реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України – публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади.", – написала Венедіктова.
Як підкреслила генпрокурорка, "саме закон змушує нас реагувати на скоєний злочин і нести відповідальність за процесуальну перспективу справ".
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"Наші українські прокурори займуться цією справою "по повній програмі". Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", – сказала вона.
Путін визнав "ЛДНР"
Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".
"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.
Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
У Путіна обговорили долю ОРДЛО
Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки, на якому обговорювалося, чи має Росія визнавати незалежність так званих "ЛДНР".
"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні", – заявив президент РФ.
Учасники засідання висловилися за визнання псевдодержавних структур ОРДЛО.
Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "ЛДНР" до Росії. У відповідь Путін виправив його, зазначивши, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.
Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "ЛДНР".
"Було досить терпіння, досить аргументів змусити Україну виконати Мінські угоди, піти мирним демократичним шляхом. Очевидно, це не входить до їхніх планів, вони цього не хочуть і не робитимуть", – сказала Матвієнко.