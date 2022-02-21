Комуніст Зюганов: Російські війська зайдуть на Донбас після визнання "ЛДНР"

Російський депутат загрожує Україні військами, а Заходу – ракетами

/ Фото: Reuters, kp.ru, Колаж: Сьогодні

Після визнання так званих "ЛДНР" Російською Федерацією на Донбас будуть введені російські війська – про це заявив депутат Держдуми від КПРФ Геннадій Зюганов.

"Ми офіційно заявляємо: на територіях цих двох республік офіційно проживають наші громадяни, які мають наше громадянство, там близько 700 тисяч. І ми захистимо наших співвітчизників, які проживають там, усіма засобами. Якщо буде потрібно, використовуємо і Збройні сили", – заявив депутат в інтерв'ю KP.ru.

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Введення російських військ на територію України Зюганов назвав "захистом, зокрема, й українців від "беспредельщиков".

Заходу депутат погрожував ракетами у разі опору Росії.

"Якщо американці не підуть назустріч тим пропозиціям, які сформулював Путін, то офіційно треба заявити – ми готові розмістити у цій смузі – до речі, Лукашенко про це говорив – і ракети малої та середньої дальності, і взяти на приціл ті центри, які підпалюють війну та загрожують нам", — сказав він.

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Ситуація навколо "ЛДНР"