Коммунист Зюганов: Российские войска зайдут на Донбасс после признания "ЛДНР"

Российский депутат угрожает Украине войсками, а Западу — ракетами

Зюганов пригрозил вводом войск на Донбасс / Фото: Reuters, kp.ru, Коллаж: Сегодня

После признания так называемых "ЛДНР" Российской Федерацией на Донбасс будут введены российские войска — об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Геннадий Зюганов.

"Мы официально заявляем: на территориях этих двух республик официально проживают наши граждане — имеющих наше гражданство там порядка 700 тысяч. И мы защитим наших соотечественников, проживающих там, всеми средствами. Если потребуется, используем и Вооруженные силы", — заявил депутат в интервью KP.ru.

Реклама

Введение российских войск на территорию Украины Зюганов назвал "защитой в том числе и украинцев от беспредельщиков".

Западу депутат пригрозил ракетами в случае сопротивления России.

"Если американцы не пойдут навстречу тем предложениям, которые сформулировал Путин, то официально надо заявить – мы готовы разместить в этой полосе – кстати, Лукашенко об этом говорил – и ракеты малой и средней дальности, и взять на прицел те центры, которые поджигают войну и угрожают нам", — сказал он.

Реклама

Ситуация вокруг "ЛДНР"