Венедиктова возбудила уголовное дело против Путина

/ Фото: Коллаж: Сегодня
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство из-за решения президента России Владимира Путина признать "ЛДНР".
Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.
Дополняется...
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство из-за решения президента России Владимира Путина признать "ЛДНР".
Об этом Венедиктова сообщила на своей странице в Facebook.
Дополняется...
191 640заболело за неделю в Украине
-19%
Валюта
Цена (грн)
Доллар США ($)
28.34
Российский рубль (₽)
0.3738
Евро (€)
32.2