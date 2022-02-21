В РФ опубликовали указы о признании "ЛДНР" (документ)

Путин признал независимыми "ЛДНР" 21 февраля

Указы были подписаны сегодня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В России опубликовали подписанные документы о независимости так называемых "ЛДНР".

Указы появились на официальном интернет-портале правовой информации.

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Признание "ЛДНР"

Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании независимыми так называемых "ЛДНР".

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Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

Приказ Путина

Пентагон ожидает, что Владимир Путин сегодня ночью отдаст приказ о выдвижении российских войск на территорию признанных независимыми "ЛДНР". Это связано с подписанием указа о признании "ЛДНР".

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