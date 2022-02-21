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Путін дозволив введення військ в Україну

Павло Заяць Павло Заяць
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21 лютого, 23:33
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На російських військових поклали "функції підтримки миру" в ОРДЛО
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримку миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

Про це йдеться в указах про визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", які Путін підписав 21 лютого.

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У документах Міноборони РФ доручено забезпечити здійснення збройними силами Російської Федерації "функцій підтримки миру" на території ОРДЛО.

Дані заходи пропонується вжити до підписання між Росією та "ЛДНР" договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".

Як відреагували США

Президент США Джо Байден незабаром підпише указ про нові санкції у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "республік" "ЛДНР" .

"Ми очікували такого кроку з боку Росії і готові негайно відреагувати. Президент Байден незабаром підпише указ, який забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування американськими громадянами так званих "ДНР" та "ЛНР". Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у цих регіонах України", – зазначили в адміністрації президента США.

У Байдена заявили, що санкції проти "ЛДНР" не входять до пакету заходів, які США підготували на випадок російського вторгнення в Україну.

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