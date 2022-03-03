Російські війська знову намагаються захопити Запорізьку АЕС: у місті почалася стрілянина

До Енергодару наблизилася ворожа військова техніка

Енергодар чинить опір загарбникам / Фото: Колаж: Сьогодні

Війська РФ активізували спроби захопити Запорізьку атомну електростанцію, що знаходиться в Енергодарі. Про це повідомляє МВС України.

"Попри те, що підступи та дорогу до Енергодару перекрили представники територіальної оборони та місцеві мешканці, до міста наблизились 2 танки та 2 бронетранспортери, які намагаються прорвати оборону. Починається хаотична стрільба зі стрілецької зброї. А також окупанти намагаються розбити інженерні загородження аби мати доступ до дороги, що веде до станції", — йдеться у повідомленні.

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Мер міста Дмитро Орлов повідомив, що місцеві чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов.

"За попередньою інформацією, на бул. Каштановий, вул. Молодіжній під час обстрілу постраждали кілька будинків. Чи є поранені, наразі уточнюється", — написав він.

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Оборона Енергодару

Раніше повідомлялося, що у місті енергетиків через обстріл відсутнє водопостачання і в деяких мікрорайонах немає світла.

Також стало відомо, що російські війська застосували зброю проти місцевих жителів.

2 березня вдень російські окупанти вирішили йти напролом на Енергодар, застосовуючи зброю проти мирних громадян.

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Ще добу тому мешканці Енергодару Запорізької області активно намагалися стримувати війська агресора на підході до міста з допомогою живого щита. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізьку АЕС.

Ситуація в Україні 3 березня