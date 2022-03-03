Через обстріл окупантів Енергодар залишився без світла та води

Енергодар продовжує тримати оборону проти російських агресорів, відправлених в Україну вбивати 24 лютого за наказом міжнародного злочинця Володимира Путіна. Наразі надійшла інформація, що у місті енергетиків через обстріл відсутні водопостачання і в деяких мікрорайонах немає світла.
"У зв'язку з відключенням електропостачання на КНС-2 та 3 та підстанції водозабору подача води зараз неможлива. Вода з'явиться після відновлення електропостачання", – написав у Телеграм-каналі міський голова Дмитро Орлов.
Обстановка
- 2 березня вдень російські окупанти вирішили йти на пролом на Енергодар, застосовуючи зброю проти мирних громадян.
- Ще добу тому мешканці Енергодару Запорізької області активно намагалися стримувати війська агресора на підході до міста з допомогою живого щита. Насамперед українці захищають від загарбників Запорізька АЕС.
- Російські окупанти почали мінувати місто Херсон. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Telegram-канал APnews.