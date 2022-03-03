Из-за обстрелов оккупантов Энергодар остался без света и воды

Энергодар продолжает держать оборону против российских агрессоров, отправленных в Украину убивать 24 февраля по приказу международного преступника Владимира Путина. Сейчас поступила информация, что в городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света.
"В связи с отключением электроснабжения на КНС-2 и 3 и подстанции водозабора подача воды сейчас невозможна. Вода появится после возобновления электроснабжения", – написал на своем Телеграм-канале городской голова Дмитрий Орлов.
Обстановка
- 2 марта днем российские оккупанты приняли решение идти на пролом на Энергодар, применяя оружие против мирных граждан.
- Еще сутки назад жители Энергодара Запорожской области активно пытались сдерживать войска агрессора на подходе к городу при помощи живого щита. В первую очередь украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС.
- Российские оккупанты начали минировать город Херсон. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, сообщает Telegram-канал APnews.