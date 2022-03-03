Российские войска снова пытаются захватить Запорожскую АЭС: в городе началась стрельба

Войска РФ активизировали попытки захватить находящуюся в Энергодаре Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает МВД Украины.
"Несмотря на то, что подходы и дорогу в Энергодар перекрыли представители территориальной обороны и местные жители, к городу приблизились 2 танка и 2 бронетранспортера, которые пытаются прорвать оборону. Началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия. А также оккупанты пытаются разбить инженерные заграждения на дороге, ведущей к станции", – говорится в сообщении.
Мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что местные жители оказывают сопротивление и делают все от них зависящее, чтобы дальше враг не прошел.
Далее по теме
"По предварительной информации, на бул. Каштановый, ул. Молодежной при обстреле пострадали несколько домов. Есть ли раненые, сейчас уточняется", — написал он.
Оборона Энергодара
Ранее сообщалось, что в городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света.
Также стало известно, что российские войска применили оружие против местных жителей.
2 марта днем российские оккупанты решили идти напролом на Энергодар, применяя оружие против мирных граждан.
Еще сутки назад жители Энергодара Запорожской области активно пытались сдерживать войска агрессора на подходе к городу с помощью живого щита. Прежде всего украинцы защищают от захватчиков Запорожскую АЭС.
Ситуация в Украине 3 марта
- Украина уже больше недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы.
- Между тем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасных действиях оккупантов в Международный криминальный суд передали почти 40 стран.
- В Харькове от обстрела русских захватчиков пострадал собор, выстоявший во время Второй мировой войны.
- Российские оккупанты нанесли удар по Изюму (Харьковская область). В результате вражеских обстрелов погибли 8 человек.
- Митрополит Симферопольский и Крымский Климент обратился к матерям России. Он осудил войну, начатую Российской Федерацией против Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным. Некоторым из них – посмертно.