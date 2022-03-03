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Військові РФ привезли крематорії, щоб матері не дізналися правду про їхню загибель – Зеленський

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3 березня, 20:05
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Президент розповів журналістам, чого на українську землю приперлися російські окупанти
За офіційними даними, на українській землі загинуло понад 9000 російських солдатів / Колаж "Сьогодні"
За офіційними даними, на українській землі загинуло понад 9000 російських солдатів / Колаж "Сьогодні"

Президент України, головнокомандувач Володимир Зеленський розповів у тому числі іноземним журналістам, що Росія, відправляючи своїх солдатів на війну в Україну, не планувала гідного похорону загиблих.

Заява

"Вони привезли з собою крематорії. Тобто вони заздалегідь не мали наміру показувати їхнім сім'ям, їхнім матерям, що їхні діти тут загинули, що їх убили. Що вони сюди прийшли вбивати нас, а ми боронили себе, наші домівки і тому вони вмирають. Росіяни несуть крематорії собі. Це жах. Я не розумію, що це за людина, яка може планувати такі акти геноциду та нацизму. Навіть українська сторона краще ставиться до окупантів, ніж їхнє керівництво", – розповів наш президент.

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Володимир Зеленський зазначив, що перемога наша залежить не від кількості військових, а від мотивації. І у нас вона – вища.

"Справа не в кількості тих людей, які до нас прийшли. Справа в їхній цілі. Наша мета – захист і свобода. Захист і життя наших дітей. А їхня ціль – просто поставити цілий народ на коліна, націю, багатонаціональну націю, де люди відчувають себе рівними. У нас об'єднана сьогодні нація і в цьому страх Росії, що ця країна об'єднана. У нас немає сьогодні влади та народу. Ми всі разом влада та народ. І це страшно, бо в цій цілісності все", – зазначив головнокомандувач.

Обстановка

  • Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що армія окупантів перетворилася на купку терористів та боягузів після того, як українські воїни дали серйозну відсіч окупанту.
  • У черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта, президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас харчів він роздав своїм солдатам, відправивши воювати на нашу землю.
  • Приходять все нові повідомлення, які підтверджують, що "найсильніша у світі армія" була відправлена в Україну без необхідної провізії та без кухні, яка мала їх годувати. У результаті браві солдати міжнародного злочинця Володимира Путіна грабують магазини та навіть відбирають варення в українських господиньок.

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