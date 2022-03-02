Вмирайте з голоду! Путін роздав своїм солдатам провізії на три дні – відео допиту окупанта

Президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас харчів він роздав своїм солдатам, відправивши воювати на нашу землю.
Про це йдеться у черговому відео СБУ з допитом ворожого окупанта.
За наказом вищого керівництва РФ у загарбників забрали телефони та документи, видали їжі та води на три дні та відправили воювати з Україною.
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"Отже, кремлівський план бліцкрига вже провалився. Ми на своїй землі і захищатимемо її до останнього! Разом переможемо!" – йдеться у повідомленні.
Ситуація в Україні 2 березня
- Вранці 1 березня у Харкові ракета вибухнула на площі Свободи – центральній площі міста. Там базувався волонтерський пункт. У будинках повилітали шибки, горів оперний театр. Було частково зруйновано будівлю ОДА та прилеглі будівлі. Під завалами залишилися люди.
- Російський винищувач скинув бомбу на завод підйомно-транспортного обладнання у Харкові. За словами очевидців, є жертви.
- Внаслідок чергового авіаудару Росії по Харкову ввечері загинуло п'ять мирних жителів. Снаряд вцілив прямо у житловий будинок на проспекті Ново-Баварський.
- Пізно ввечері 1 березня ворог продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар припав на танкове училище. Близько 6 ракет прилетіли до кадетського корпусу. За попередніми даними, є загиблі.
- Вночі 2 березня російські окупанти завдали ракетного удару по казармах льотного училища у Харкові, розташованому на вулиці Клочківській, 228.
- Крім того, протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі російські війська зайняли штаб і почали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 2 березня у Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.