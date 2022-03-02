Путін не нагодував. Російські солдати крадуть у селах варення

Тяжке життя окупанта в Україні: ганяють по лісах і поїсти не дають

На печінках зі свого сухпайка російський окупант далеко не заїхав / Колаж "Сьогодні"

Приходять все нові повідомлення, що підтверджують, що "найсильніша у світі армія" була закинута в Україну без необхідної провізії та без кухні, яка мала їх годувати. У результаті браві солдати міжнародного злочинця Володимира Путіна грабують магазини і навіть забирають варення в українських господарок. Але навіть його змушені були покинути, так швидко довелося тікати від української армії.

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