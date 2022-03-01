Голодні, без палива та мотивації – просування окупантів на Київ сповільнилося

Американці визначили головні проблеми російських окупантів, окрім опору українців

28 лютого росіяни розпочали нову атаку на Київ, але вона швидко захлинулася / Колаж "Сьогодні"

Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив, що наступ на Київ російськими солдатами та найманцями сповільнився: у росіян проблеми з їжею, паливом та мотивацією.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Перспектива

США мають дані, що зараз "є ознаки того, що моральний дух у деяких" підрозділах російських військ падає", заявив у вівторок чиновник міноборони.

"Ми незалежно один від одного виявили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони знову не очікували на опір, який отримали, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", — сказав чиновник.

За його словами, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, — "призовники, дуже молоді люди, покликані на службу".

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Також просуванню до столиці України заважають проблеми з провізією та паливом.

Обстановка