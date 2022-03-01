Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка 🚨 Руйнування Харкова
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Голодні, без палива та мотивації – просування окупантів на Київ сповільнилося

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 березня, 22:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Американці визначили головні проблеми російських окупантів, окрім опору українців
28 лютого росіяни розпочали нову атаку на Київ, але вона швидко захлинулася / Колаж "Сьогодні"
28 лютого росіяни розпочали нову атаку на Київ, але вона швидко захлинулася / Колаж "Сьогодні"

Високопоставлений представник міністерства оборони США повідомив, що наступ на Київ російськими солдатами та найманцями сповільнився: у росіян проблеми з їжею, паливом та мотивацією.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Реклама

Перспектива

США мають дані, що зараз "є ознаки того, що моральний дух у деяких" підрозділах російських військ падає", заявив у вівторок чиновник міноборони.

"Ми незалежно один від одного виявили ознаки того, що бойовий дух у деяких із цих підрозділів падає. Що вони знову не очікували на опір, який отримали, і що в результаті постраждав їхній власний моральний дух", — сказав чиновник.

За його словами, значна частина російських збройних сил, які використовуються для вторгнення в Україну, — "призовники, дуже молоді люди, покликані на службу".

Реклама

Також просуванню до столиці України заважають проблеми з провізією та паливом.

Обстановка

  • Не виключено, що саме через це російський диктатор Володимир Путін наказав нещадно бомбити ракетами українські міста.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда підготувала шість варіантів оборони нашої країни. Проте подробиці не повідомляються.
  • Росія завдає ударів по українських містах, щоб налякати населення та викликати масову паніку. Це один із ключових проявів нової тактики війни РФ, яка взяла курс на знищення нашої країни.
  • Увечері 1 березня російські окупанти обстріляли місто Чугуїв на Харківщині, біля аеродрому – потужні вибухи.
  • Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек" – важку вогнеметну систему залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день шостий. Штурм Херсона, ракетні атаки по Харкову та Києву, список жертв Путіна зростає. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Той, хто пройшов крізь вогонь. Сапер-матрос підірвав міст разом із собою, щоб зупинити танки РФ.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
"Привид Києва". Київський військовий пілот-ас уже став символом та легендою українсько-російської війни. За перші 6 днів він збив 20 літаків ворога...
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти