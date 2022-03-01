У нас є шість варіантів оборони України – Зеленський

За його словами, влада готувалась до оборони країни заздалегідь, але не хотіла повідомляти про свої плани ворогові

Зеленський заявив, що Україна готувалася до оборони. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда підготувала шість варіантів оборони нашої країни. Проте про подробиці не повідомляється.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю закордонним журналістам увечері 1 березня.

Реклама

За словами президента, Україна "готувалася до всього".

Але коли ти готуєшся заздалегідь, то не обов'язково готувати твого ворога, щоб він був готовий до твоєї реакції. Тому мені не подобалася ця ситуація, що ми повинні ризикувати всім і сказати, що ми готуємось, "ось подивіться, тут ми діятимемо так, а тут так…". У нас є шість варіантів оборони нашої країни", – сказав Зеленський.

Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст звучали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ потрапила до житлового будинку в Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми із електропостачанням.

У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

Раніше ми писали: