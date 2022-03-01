У нас есть шесть вариантов обороны Украины – Зеленский

По его словам, власти готовились к обороне страны заранее, но не хотели сообщать о своих планах врагу

Зеленский заявил, что Украина готовилась к обороне. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда подготовила шесть вариантов обороны нашей страны. Однако о подробностях не сообщается.

Об этом Зеленский сказал в интервью зарубежным журналистам вечером 1 марта.

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По словам президента, Украина "готовилась ко всему".

"Но когда ты готовишься заранее, то не обязательно подготавливать твоего врага, чтобы он был готов к твоей реакции. Поэтому мне не нравилась эта ситуация, что мы должны рисковать всем и сказать, что мы готовимся, "вот посмотрите, тут мы будем действовать так, а тут так…". У нас есть шесть вариантов обороны наше страны", - сказал Зеленский.

Что происходит в Украине 1 марта

В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.

В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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