Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили

Президенты провели телефонный разговор из-за войны в нашей стране

Лидеры поговорили о санкциях для РФ и помощи Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Звонок состоялся во вторник, 1 марта.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем Twitter.

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"Только что имел разговор с Джо Байденом. Обсудили американское лидерство по антироссийским санкциям и оборонной помощи Украине. Должны остановить агрессора как можно быстрее. Благодарен за поддержку!", — написал Зеленский.

Что происходит в Украине 1 марта

В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры. В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.

в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.

В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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