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Зеленський зідзвонився з Байденом: про що говорили

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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1 березня, 20:30
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Президенти провели телефонну розмову через війну в нашій країні
Лідери поговорили про санкції для РФ та допомогу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Лідери поговорили про санкції для РФ та допомогу Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. Дзвінок відбулася у вівторок, 1 березня.

Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму Twitter.

Деталі

"Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!", — написав Зеленський.

Що відбувається в Україні 1 березня

  • У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.
  • З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
  • На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.
  • Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.
  • У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

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