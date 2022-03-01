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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Не хотите брать в НАТО? Зеленский выдвинул Западу предложение

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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1 марта, 20:32
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Необходимо гарантировать территориальную целостность Украины
Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный Альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева. Это будет означать защиту территориальной целостности нашей страны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

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По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

"Наши партнеры, если они не готовы принимать Украину в НАТО... потому что Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО, должны выработать общие гарантии безопасности для Украины", – отметил Зеленский.

Он добавил, что необходимо гарантировать территориальную целостность, защиту границ, особые отношения со всеми соседями и безопасность.

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"Это означает, что у нас есть территориальная целостность, наши границы защищены, у нас особые отношения со всеми нашими соседями, мы в полной безопасности, и гаранты, которые дают нам безопасность, гарантируют это юридически", – сказал президент.

Что происходит в Украине 1 марта

  • В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
  • С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
  • В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
  • Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
  • В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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