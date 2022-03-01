Не хочете брати в НАТО? Зеленський висунув Заходу пропозицію

Необхідно гарантувати територіальну цілісність України

Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо країни-учасниці НАТО не готові приймати Україну до оборонного Альянсу, то необхідно виробити гарантії безпеки для Києва. Це означатиме захист територіальної цілісності нашої країни.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters.

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За його словами, Київ вимагатиме юридичних гарантій безпеки, якщо НАТО зачинить двері перед перспективами членства України.

"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну в НАТО... тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, мають виробити спільні гарантії безпеки для України", – зазначив Зеленський.

Він додав, що необхідно гарантувати територіальну цілісність, захист кордонів, особливі стосунки з усіма сусідами та безпеку.

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"Це означає, що у нас є територіальна цілісність, наші кордони захищені, у нас особливі стосунки з усіма нашими сусідами, ми у повній безпеці, і гаранти, які дають нам безпеку, гарантують це юридично", – сказав президент.

Що відбувається в Україні 1 березня

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у низці міст лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники. Реклама

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.