ЗСУ "віджали" у окупантів потужне озброєння "Сонцепек" (фото)

Російські військові зазнають величезних втрат, і не лише людських

Ворог залишився без техніки / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек". Це важка вогнеметна система залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців. Про це написав у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

Тяжка вогнеметна система ТОС-1А "Сонцепек" спеціалізується на ураженні живої сили противника, відкритих та закритих вогневих позицій у різних видах наступального та оборонного бою, виведенні з ладу броньованої техніки.

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Стрільба ведеться некерованими реактивними снарядами калібру 220 мм. Снаряди призначені для доставки термобаричної суміші. Снаряди створюють хмару вибухонебезпечної суміші і потім підривають її, змушуючи весь кисень у хмарі вступати у цю реакцію. Після миттєвої детонації тиск різко піднімається, а потім падає нижче за атмосферний приблизно на 160 мм ртутного стовпа. Таким чином, навіть якщо противнику вдалося вижити після вибуху, то перепад тиску призводить до його гарантованої смерті від розриву внутрішніх органів.

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