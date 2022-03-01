ВСУ "отжали" у оккупантов мощное вооружение "Солнцепек" (фото)

Российские военные несут огромные потери, и не только людские

Враг остался без техники / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев. Об этом написал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" специализируется на поражении живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, выводе из строя бронированной техники.

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Стрельба ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм. Снаряды предназначены для доставки термобарической смеси. Снаряды создают облако взрывоопасной смеси и затем подрывают его, заставляя весь кислород в облаке вступать в эту реакцию. После мгновенной детонации давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного примерно на 160 мм ртутного столба. Таким образом, даже если противнику удалось выжить после взрыва, то перепад давления приводит к его гарантированной смерти от разрыва внутренних органов.

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