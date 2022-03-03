Военные РФ привезли крематории, чтобы матери не узнали правду об их гибели – Зеленский

Президент рассказал журналистам, почему на украинскую землю приперлись российские оккупанты

По официальным данным, на украинской земле погибли более 9000 российских солдат / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины, главнокомандующий Владимир Зеленский рассказал в том числе иностранным журналистам, что Россия, отправляя своих солдат на войну в Украину, не планировала достойные похороны погибших.

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"Они привезли с собой крематории. Т.е. они заранее не собирались показывать их семьям, их матерям, что их дети тут погибли, что их убили. Что они сюда пришли убивать нас, а мы обороняли себя, наши дома и поэтому они умирают. Россияне несут крематории для себя. Это ужас. Я не понимаю, что это за человек, который может планировать такие акты геноцида и нацизма. Даже украинская сторона лучше относится к оккупантам, чем их руководство", – рассказал наш президент.

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Владимир Зеленский отметил, что победа наша зависит не от количества военных, а от мотивации. И у нас она – выше.

"Дело не в количестве тех людей, которые к нам пришли. Дело в их цели. Наша цель – защита и свобода. Защита и жизнь наших детей. А их цель – просто поставить целый народ на колени, нацию, многонациональную нацию, где люди чувствуют себя равными. У нас объединена сегодня нация и в этом страх России, что эта страна объединена. У нас нет сегодня власти и народа. Мы все вместе власть и народ. И это страшно, потому что в этой цельности все", – отметил главнокомандующий.

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