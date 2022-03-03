У Мелітополі окупанти захопили адміністрацію та поліцію: люди продовжують мітинги

Про ситуацію в захопленому терористами місті розповів мер

Люди Мелітополя не хочуть "російського світу" / Колаж "Сьогодні"

У захопленому російськими терористами Мелітополі ворог знаходиться у будівлі районної державної адміністрації та відділенні поліції. Проте у місті загарбники практично не з'являються.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі UAразом.

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Що відомо

"Третій день поспіль мешканці виходять на мітинги – у середу їх було близько 500 людей. Мешканці Мелітополя йшли дорогою, зустріли російську техніку, виник конфлікт і солдатами було відкрито вогонь по мирних жителях Мелітополя. Один із мешканців був поранений. Його відвезли до лікарні. Нині його життю нічого не загрожує. Однак після цього ми звернулися до мешканців, щоб не провокувати військових. Сьогодні також відбувся мітинг, на який вже зібралося 1000 людей. Вони вже не підходили до військових, але відстоювали свій незалежний український Мелітополь", – розповів Федоров в ефірі.

У місті перебої зі зв'язком уже кілька днів.

Ситуація