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У Мелітополі окупанти захопили адміністрацію та поліцію: люди продовжують мітинги

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3 березня, 22:29
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Про ситуацію в захопленому терористами місті розповів мер
Люди Мелітополя не хочуть "російського світу" / Колаж "Сьогодні"
Люди Мелітополя не хочуть "російського світу" / Колаж "Сьогодні"

У захопленому російськими терористами Мелітополі ворог знаходиться у будівлі районної державної адміністрації та відділенні поліції. Проте у місті загарбники практично не з'являються.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі UAразом.

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Що відомо

"Третій день поспіль мешканці виходять на мітинги – у середу їх було близько 500 людей. Мешканці Мелітополя йшли дорогою, зустріли російську техніку, виник конфлікт і солдатами було відкрито вогонь по мирних жителях Мелітополя. Один із мешканців був поранений. Його відвезли до лікарні. Нині його життю нічого не загрожує. Однак після цього ми звернулися до мешканців, щоб не провокувати військових. Сьогодні також відбувся мітинг, на який вже зібралося 1000 людей. Вони вже не підходили до військових, але відстоювали свій незалежний український Мелітополь", – розповів Федоров в ефірі.

У місті перебої зі зв'язком уже кілька днів.

Ситуація

  • 1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ в Україну. Він нагадав, що Мелітополь взяв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.
  • Тоді на вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів. Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.
  • 2 березня у Мелітополі окупанти відкрили стрілянину по мирному натовпу, який намагався їх витиснути з міста.
  • Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім непридатні до використання).

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