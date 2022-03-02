У Мелітополі окупанти обстрілюють беззбройних місцевих жителів

Обстріл міста триває вже 16 годин поспіль

У Маріуполі триває загострення ситуації / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі окупанти відкрили стрілянину по мирному натовпу українців, які намагалися їх видавити з міста. Про це повідомляє в Telegram-каналі APNews .

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З 12.00 від площі Перемоги до будівлі СБУ сотні людей пройшли під синьо-жовтими прапорами. Вони скандували "Україна понад усе", "Слава нації – Смерть ворогам" "Російський корабель – йди на ***" та не пропускали російську техніку.

Окупанти стріляли. За даними мерії Мелітополя, поранено двох людей.

Ситуація у Мелітополі

На вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів . Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.

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1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь взяв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.

Вони йшли не лише на околицях міста, а й у самому Мелітополі. Танкові битви були у центрі.

Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім не придатні до використання)

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Вторгнення до України. День 7-й

Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету із російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За півгодини вона впала в районі аеропорту.

У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ . Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.

Внаслідок нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинуло четверо, ще дев'ятеро людей було поранено .

Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої . У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші намагаються втекти.

Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух в районі військової частини та артилерійського училища.

Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту .