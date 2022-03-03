В Мелитополе оккупанты захватили администрацию и полицию: люди продолжают митинги

Об обстановке в захваченном террористами городе рассказал мэр

Люди Мелитополя не хотят "русского мира" / Коллаж "Сегодня"

В захваченном российскими террористами Мелитополе враг находится в здании районной государственной администрации и отделении полиции. Однако в городе захватчики практически не появляются.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире UAразом.

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Что известно

"Третий день подряд жители выходят на митинги – в среду их было около 500 человек. Жители Мелитополя шли по дороге, встретили российскую технику, возник конфликт и солдатами был открыт огонь по мирным жителям Мелитополя. Один из жителей был раненый. Его отвезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Однако после этого мы обратились к жителям, чтобы не провоцировать военных. Сегодня также прошел митинг, на который уже собрались 1000 человек. Они уже не подходили к военным, но отстаивали свой независимый украинский Мелитополь", – рассказал Федоров в эфире.

В городе перебои со связью уже несколько дней.

Ситуация