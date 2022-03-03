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"І ви, і ми переможемо": Блінкен звернувся до українців

Павло Заяць Павло Заяць
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3 березня, 23:26
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Глава Держдепу США наголосив, що українці надихають світ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар США Ентоні Блінкен випустив відеозвернення до українців, у якому відзначив їхню неймовірну рішучість та мужність у боротьбі з російськими окупантами.

"Український народе, дозвольте мені просто сказати, що ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість. Це надихає", – заявив він.

За словами Блінкена, українці зміцнюють віру Заходу "у демократію, у свободу, здатність світу перемогти агресію, здатність добра перемогти зло".

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"Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте всьому це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", – заявив глава Держдепу США.

Як Захід допоможе Україні

Україна під час війни з Росією продовжує отримувати екстрену політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку від держав-партнерів:

  • ЄС надасть Україні макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро;
  • США працюють над виділенням додаткового масштабного фінансування на потреби нашої держави.
  • Канада передасть Україні чергову партію летального озброєння: 4500 протитанкових ручних гранатометів та 7500 ручних гранат.
  • Сотні міжнародних компаній вже пішли з російського ринку або припинили співпрацю з РФ через збройну агресію проти України.

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