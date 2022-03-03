"І ви, і ми переможемо": Блінкен звернувся до українців

Держсекретар США Ентоні Блінкен випустив відеозвернення до українців, у якому відзначив їхню неймовірну рішучість та мужність у боротьбі з російськими окупантами.
"Український народе, дозвольте мені просто сказати, що ви надихаєте світ. Ми відчуваємо це у всіх куточках світу. Ми бачимо вашу неймовірну мужність, вашу стійкість, вашу рішучість. Це надихає", – заявив він.
Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine . pic.twitter.com/qFWVuiKRZL- Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022
За словами Блінкена, українці зміцнюють віру Заходу "у демократію, у свободу, здатність світу перемогти агресію, здатність добра перемогти зло".
"Ми підтверджуємо це тому, що ви підтверджуєте це. Ви демонструєте це, ви показуєте всьому це світові. І весь світ з вами. Зберігайте віру – ми робитимемо те саме. І зрештою, і ви, і ми переможемо", – заявив глава Держдепу США.
Як Захід допоможе Україні
Україна під час війни з Росією продовжує отримувати екстрену політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку від держав-партнерів:
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