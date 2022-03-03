"И вы, и мы победим": Блинкен обратился к украинцам

Глава Госдепа США подчеркнул, что украинцы вдохновляют мир

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Госсекретарь США Энтони Блинкен выпустил видеообращение к украинцам, в котором отметил их невероятную решительность и мужество в борьбе с российскими оккупантами.

"Украинский народ, позвольте мне просто сказать, что вы вдохновляете мир. Мы чувствуем это во всех уголках мира. Мы видим ваше невероятное мужество, вашу стойкость, вашу решительность. Это вдохновляет", – заявил он.

Я хочу звернутися безпосередньо до народу України. Ваша хоробрість і відданість своїй країні, культурі та демократії є джерелом натхнення для всього світу. Ми були і залишимося #UnitedWithUkraine. pic.twitter.com/qFWVuiKRZL — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2022

По словам Блинкена, украинцы укрепляют веру Запада "в демократию, в свободу, способность мира победить агрессию, способность добра победить зло".

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"Мы подтверждаем это потому, что вы подтверждаете это. Вы демонстрируете это, вы показываете всему миру. И весь мир с вами. Сохраняйте веру – мы будем делать то же самое. И в конце концов и вы, и мы победим", – заявил глава Госдепа США.

Как Запад поможет Украине

Украина во время войны с Россией продолжает получать экстренную политическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку от государств-партнеров: