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Диверсанта, причетного до бомбардування телевежі у Києві, затримали

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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3 березня, 19:42
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Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії
Внаслідок обстрілу телевежі загинули 5 киян
Внаслідок обстрілу телевежі загинули 5 киян / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ затримала причетного до ракетного обстрілу телевежі в Києві. Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Він надавав ворогові інформацію для ведення війни, зокрема, наполегливо агітував розбомбити Київську телевізійну вежу, щоб припинити трансляцію українських телеканалів", – йдеться у повідомленні.

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Слідчі СБУ працюють з підозрюваним та встановлюють усіх причетних до обстрілу – щоб кожен винний був покараний.

Зрадник понесе сувору відповідальність за свої дії і більше не зможе шкодити Україні та її громадянам.

Внаслідок обстрілу телевежі загинули 5 мирних киян. Мовлення центральних телеканалів було припинено на короткий проміжок часу.

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Обстріл телевежі у Києві

У Києві 1 березня російські окупанти завдали ракетного удару по телевежі на Дорогожичах. Унаслідок атаки п'ятеро людей загинуло, ще п'ятеро отримали поранення. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що після ракетного удару окупантів по вежі в Києві було відновлено цифрове мовлення каналів.

Окупанти анонсували ракетний удар по Києву

Міністерство оборони Російської Федерації оголосило, що завдасть ударів високоточною зброєю по об'єктах у Києві.

У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування можливих воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

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За словами прокурора, є підстави вважати, що воєнні злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії

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