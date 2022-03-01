План агресора провалився – українське мовлення відновлено

Роботи з локалізації пожежі та пошуку людей продовжуються

Відбулася спроба вибуху телевежі у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли Київську телевежу. Внаслідок атаки п'ять людей загинули, ще п'ять отримали поранення. Про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні в Києві о 17:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України надійшло повідомлення, що внаслідок прильоту двох невідомих ворожих боєприпасів стався вибух та загоряння чотириповерхової адмінбудівлі на вул. Дорогожицькій, 10", – йдеться у повідомленні.

За інформацією ДСНС, рятувальники розпочали гасіння пожежі та евакуацію людей. На даний момент відомо про п'ятьох евакуйованих громадян, одного з яких знайдено у бомбосховищі.

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Заступник голови ВП Кирило Тимошенко заявив, що після ракетного удару окупантів по вежі в Києві було відновлено цифрове мовлення таких каналів:

UA Перший;

Рада;

1+1;

Україна;

ICTV;

СТБ;

Інтер;

Україна24.

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У Гаазі ініціювали початок розслідування злочинів Росії

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що починає розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у його заяві на сайті суду.

"Я ознайомився з висновками Управління щодо попереднього вивчення ситуації в Україні та підтвердив наявність розумних підстав для початку розслідування", – йдеться у повідомленні.

За словами прокурора, є підстави вважати, що військові злочини та злочини проти людяності були скоєні в Україні. Він доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.

міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. Її мета – за допомогою брехні зламати опір українського народу та української армії.