Над Ірпенем збили ворожий літак

Над Ірпенем, який днями бомбардували окупаційні війська, був збитий ворожий винищувач. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!" – повідомив радісну новину головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Втрати російської армії на ранок 3 березня:
- особового складу – близько 9000 осіб;
- танків – 217 од.;
- бойових броньованих машин – 900;
- артилерійських систем – 90;
- реактивних систем залпового вогню – 42;
- засобів ППО – 11;
- літаків – 30 (інформація уточнюється);
- вертольотів – 31 (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки – 374;
- легких швидкісних катерів – 2;
- цистерн з пальним – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.