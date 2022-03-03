Над Ирпенем сбили вражеский самолет

Над Ирпенем, который на днях бомбили оккупационные войска, был сбит вражеский истребитель. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично!" – сообщил радостную новость главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Потери российской армии на утро 3 марта:
- личного состава – около 9000 человек;
- танков ‒ 217 ед.;
- боевых бронированных машин – 900;
- артиллерийских систем – 90;
- реактивных систем залпового огня – 42;
- средств ПВО – 11;
- самолетов – 30 (информация уточняется);
- вертолетов – 31 (информация уточняется);
- автомобильной техники – 374;
- легких скоростных катеров – 2;
- цистерн с топливом – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.