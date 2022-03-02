Разрушенные дома и раненые: последствия обстрела Ирпеня оккупантами (фото, видео)

По словам очевидцев, в городе половина жителей – это переселенцы с Донбасса

От оккупантов страдают мирные жители / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска продолжают уничтожать украинские города. Сегодня, 2 марта, они нанесли авиаудар по Ирпеню.

Об этом пишет ТСН.

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Захватчики бомбили жилые кварталы. Ракета попала в жилой дом. Есть пострадавшие.

"Почти половина жителей – переселенцы с Донбасса. А говорят, что снаряд дважды в одну воронку не прилетает", – рассказали очевидцы.

На месте работают спасатели.

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Фото: ТСН

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Фото: ТСН

Фото: ТСН

Ситуация в Украине 2 марта

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