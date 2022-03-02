Ракетами по Беларуси: Россия готовится устроить провокацию — Геращенко

Россияне готовят провокацию с территории Украины. Об этом заявил в своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его словам, рассматриваются несколько вариантов: от расстрелов пограничных пунктов диверсантами в украинской форме до нанесения ракетных ударов по городам Беларуси и подрыву НПЗ в Мозыре.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать.
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Ситуация в Украине 2 марта
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- В Харькове продолжаются мощные обстрелы оккупантами РФ. После попадания в танковое училище там уже длительное время не могут потушить пожар.
- В результате нового обстрела центра Харькова, который произошел 2 марта утром, погибли четверо, еще девять человек были ранены.
- В течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.
- Глава Николаевской ОГА сообщил о высадке вражеского десанта.
- Генштаб опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 2 марта.