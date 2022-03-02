Ракетами по Беларуси: Россия готовится устроить провокацию — Геращенко

Советник главы МВД рассказал, на что могут пойти российские агрессоры

Россияне могут устроить провокации под видом украинских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Россияне готовят провокацию с территории Украины. Об этом заявил в своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, рассматриваются несколько вариантов: от расстрелов пограничных пунктов диверсантами в украинской форме до нанесения ракетных ударов по городам Беларуси и подрыву НПЗ в Мозыре.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за три дня. Именно такой запас провизии он раздал своим солдатам, отправив воевать.

Ситуация в Украине 2 марта