Ракетами по Білорусі: Росія готується влаштувати провокацію – Геращенко

Радник голови МВС розповів, на що можуть піти російські агресори

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни готують провокацію із території України. Про це заявив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, розглядаються кілька варіантів: від розстрілів прикордонних пунктів диверсантами в українській формі до завдання ракетних ударів по містах Білорусі та підриву НПЗ у Мозирі.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін розраховував захопити Україну за три дні. Саме такий запас харчів він роздав своїм солдатам, відправивши воювати.

Ситуація в Україні 2 березня