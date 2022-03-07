Украина готовит для России "Нюрнберг-2" – Кулеба

Глава МИД объяснил, как привлечь Россию и ее руководство к ответственности

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Украина будет работать над созданием международного трибунала по рассмотрению военных преступлений России.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Я поддержал международную научную инициативу: создать коалицию государств с целью создания трибунала по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины. Это, по сути, "Нюрнберг-2", то есть когда группа стран объединяется и создает трибунал с соответствующей юрисдикцией в рамках международного права", – сказал он.

Как объяснил министр, он сделал это, поскольку сейчас нет четкого правового инструмента, чтобы "привлечь Россию и ее руководителей к ответственности за совершение преступления агрессии".

Кулеба уточнил, что этот процесс не является альтернативой Международному уголовному суду и Международному суду ООН, которые рассматривают также российские военные преступления в Украине.

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"Эта концепция разработана ведущими мировыми специалистами международного права, которую я от имени украинского государства поддержал и мы над этим будем работать", – подчеркнул министр.

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