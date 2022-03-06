Український сайт іноземних добровольців за добу переглянули 13 млн разів

Перша група добровольців уже приїхала

Майже 13 мільйонів користувачів відвідали сайт для іноземців https://fightforua.org/, які бажають воювати за Україну проти Росії. При тому, що ця сторінка запрацювала лише 5 березня.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Реклама

Що відомо

"Майже 13 мільйонів користувачів відвідали сайт для іноземців, які хочуть воювати за Україну І такий результат лише за першу добу, розповідають у МЗС! Найбільше — із США, Китаю та Франції Наразі відомо, що воювати за Україну вже готові від 16 до 20 тисяч іноземців Це громадяни 52 країн Зокрема, щонайменше 3000 американських ветеранів Також відомо про громадян Білорусі, Великої Британії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю, які або вже воюють за Україну, або незабаром приєднаються до спротиву російським загарбникам Якщо ви є громадянином іншої країни, але бажаєте захищати українську землю та європейську свободу, і у вас є бойовий досвід, ви можете приєднатися до лав Іноземного легіону ", – сказано у повідомленні.

Ситуація