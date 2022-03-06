Кулеба: За Україну їдуть воювати добровольці з 52 країн

В Україну їдуть добровольці з 52 країн світу, які приєднаються до Інтернаціонального легіону для боротьби із вторгненням Росії. Про це заявив під час онлайн-брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Обробляються запити від громадян. Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим. Це їхня готовність воювати на боці добра", — сказав він.
За словами Кулеби, таке бажання проявили близько 20 тисяч іноземних громадян.
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"У мене немає права розкривати точну кількість іноземців, які вже стали на захист України зі зброєю в руках. Але загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч", — заявив Кулеба.
Ситуація в Україні 6 березня
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