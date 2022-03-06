"Дякую всім сміливим": скільки українців вступили до лав тероборони

Після війни тероборона увійде до системи оборони України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії.

Реклама

"Після війни тероборона стане частиною системи оборони України. Пишаємося такою підмогою, разом до кінця! Дякуємо кожному сміливому українцю та українці, яка демонструє разом з нами незламний дух українського воїна! Світло переможе пітьму", – зазначили у Нацгвардії.

Як вступити до територіальної оборони

Вступити до лав територіальної оборони можна за спрощеною процедурою. Для цього потрібні лише два документи, що підтверджують особу.

Про це заявив командувач Силами територіальної оборони Юрій Галушкін:

Реклама

"Сьогодні Україні потрібні всі. Усі процедури приєднання до ТРО спрощені. З собою мати тільки паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає".

Раніше записатися у бійці тероборони можна було людям віком від 18 до 60 років. Для цього потрібно звернутися до найближчого військкомату.