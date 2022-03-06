Під Миколаєвом розгромлено батальйон зрадників із Криму

Путін допоміг СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на смерть в Україну

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу та перейшли на бік РФ у Криму. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

З того часу СБУ поіменно визначила кожного зрадника та чекала нагоди покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території.

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Крім того, СБУ захопила документи військових РФ. Ми маємо таблицю позивних, номери мобільних телефонів, флеш-носії.

РНБО створила сайт для родичів полонених

РНБО України створила сайт "Окупант" зі списком полонених російських окупантів. За допомогою сервісу родичі солдатів можуть їх знайти.

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Російські окупанти взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Вони записали з ним пропагандистське відео.

Ситуація в Україні 6 березня