В Україні з'являться табори для військовополонених окупантів – Арестович

В Україні створюватимуть повноцінні табори для російських військовополонених через їхню велику кількість.
Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
Арестович наголосив, що за перші 10 днів війни Росії проти України наші захисники впіймали величезну кількість військових РФ. Щоб їх утримувати, доведеться створювати табори.
Далі по темі
Окупанти здаються ЗСУ
Війська РФ у Сумській області добровільно здаються бійцям ЗСУ та кажуть, що не хочуть воювати з нашими захисниками.
Одна з ворожих колон вирішила скласти зброю. Командир сказав, що воювати не збирався. Тому цих військових пропустили назад до російського кордону.
У Тростянці одна група окупантів пограбувала секондхенд та частково переодяглася у цивільне, щоб поїхати додому.