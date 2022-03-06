В Україні з'являться табори для військовополонених окупантів – Арестович

Радник голови ОП заявив, що ЗСУ взяли в полон настільки багато російських окупантів, що в країні з'являться цілі табори для їх утримання

В Україні створять табори для військовополонених / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні створюватимуть повноцінні табори для російських військовополонених через їхню велику кількість.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.

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Арестович наголосив, що за перші 10 днів війни Росії проти України наші захисники впіймали величезну кількість військових РФ. Щоб їх утримувати, доведеться створювати табори.

Окупанти здаються ЗСУ

Війська РФ у Сумській області добровільно здаються бійцям ЗСУ та кажуть, що не хочуть воювати з нашими захисниками.

Одна з ворожих колон вирішила скласти зброю. Командир сказав, що воювати не збирався. Тому цих військових пропустили назад до російського кордону.

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У Тростянці одна група окупантів пограбувала секондхенд та частково переодяглася у цивільне, щоб поїхати додому.