РНБО створила сайт для родичів полонених окупантів

Росіяни можуть знайти своїх родичів на порталі, якщо вони потрапили в полон

Росіяни мають змогу знайти своїх близьких, які пішли воювати проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"

РНБО України створила сайт "Окупант" зі списком полонених російських окупантів. За допомогою сервісу родичі солдатів можуть їх відшукати.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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"Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України", — йдеться в повідомленні.

Сайт доступний за посиланням.

Також зазначається, що з російськими військовослужбовцями поводяться відповідно до Конвенції про поводження з військовополоненими (Женевська конвенція). Зокрема вони забезпечені харчуванням, одягом та лікуванням, утримуються у нормальних умовах.

Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

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"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", – заявив він.

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