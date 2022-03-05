Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

"Ми — європейська армія": Арестович закликав гуманно ставитись до полонених окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 березня, 20:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Радник голови Офіса президента записав відеозвернення
Арестович попросив не знущатися з полонених/Фото: колаж: "Сьогодні"
Арестович попросив не знущатися з полонених/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович записав чергове відеозвернення до українців. Він закликав поводитися з полоненими російськими військовослужбовцями гуманно. Також наголосив, що заборонено поводитися з ними варварськи та публікувати відео.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Реклама

Що сказав Арестович?

Радник ОП нагадав про Женевську конвенцію і закликав поводитися з російськими військовополоненими гуманно. Нагадав, що жорстоке поводження категорично заборонено.

"Ненависть до військовополонених зрозуміла. Вони бомблять мирні міста, від них гинуть мирні жителі, діти й так далі. Проте. Ми європейська армія, європейської держави. Категорично забороняється варварське поводження з полоненими", — сказав Арестович.

Він зазначив, що подібна поведінка не людяна, а на війні важливо утримувати правильний стан свідомості.

"Ми — воїни світла, ми не фашисти. Не уподібнюйтеся сатані, бо це означає програти сатані. Навіть якщо залишитися в живих", — підкреслив Арестович.

Він тавкож сказав, що публікувати відео з полоненими теж заборонено. На це гостро реагують західні партнери. У полонених максимум, що можна запитати, — це ПІБ та номер військової частини. Однак допити можуть проводити лише відповідні органи.

Реклама

"Наші західні партнери вкрай негативно реагують на такі факти. Тільки Женевська конвенція. Записуючи відосики з "хвацькими" допитами, ви серйозно підсилюєте тих людей на Заході, які кажуть, що "ага, Україна порушує Женевську конвенцію, скоює військові злочини, не все так однозначно" та інше. І вже уряди заходу під тиском відповідних лобі ставлять питання про те, що: "Ну як вам тепер допомагати? Важкувато буде", — зазначив Арестович.

Зеленський звернувся до Путіна

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що російський лідер Володимир Путін уникає переговорів із ним.

"Що ти хочеш від нас? Іди з нашої землі. Не хочеш зараз піти – сядь зі мною за стіл переговорів. Я вільний. Сядь зі мною. Тільки не на 30 метрів, як з Макроном, Шольцем – я ж сусід! Я не кусаюся. Я нормальний мужик, сядь зі мною, поговори. Чого ти боїшся? Ми нікому не погрожуємо, ми не терористи. Ми не захоплюємо банки. І не захоплюємо чужі землі", – заявив він.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Чи легко зруйнувати українську АЕС під час війни – думка експерта Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день десятий. Величезні втрати РФ, обстріли Харкова та контрнаступ ЗСУ. Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Позивний “Каракурт”. У бою за Гостомель загинув Герой України капітан Валерій Чибінєєв. Був командиром роти снайперів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, обороняв Донецький аеропорт, Авдіївку, визволяв Лиман. Зірку Героя отримав 2016-го. На його честь пропонують назвати одну з вулиць Гостомеля.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Моряк Тарас Остапчук, який керував яхтою віце-президента російського концерну з виробництва зброї «Ростех», дізнавшись про вторгнення до його рідної України, втопив судно біля берегів Іспанії. Чим завдав ворогові збитків на $9 млн. Капітана заарештувала місцева влада, але, дізнавшись про причину вчинку, відпустила.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти