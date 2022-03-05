Під Волновахою ліквідували наступника Мотороли "Воху"

З'явилося нове повідомлення про усунення ще одного російського терориста з так званого сепаратистського регіону "ДНР", який вторгся на територію України 24 лютого. Цього разу вантажем 200 став терорист на прізвисько "Воха", який командував батальйоном "Спарта" в ДНР після загибелі ще одного злочинця на прізвисько "Моторола".
Що відомо
"Сьогодні, 5 березня, у Волновасі загинув командир окремого розвідувального батальйону "Спарта" гвардії полковник Володимир Жога, позивний "Воха". Він отримав смертельне поранення", – про це повідомляв один з телеграм-каналів бойовиків зі слів глави так званої "ДНР" Дениса Пушиліна.
Терорист Пушилін оголосив про присвоєння терористу Володимиру Жозі "звання героя ДНР".
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Обстановка
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