Кадировці захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці, у заручниках сотні людей – голова ОДА

Окупанти прикриваються мирним населенням

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Бородянці на Київщині кадировці захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персонал.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Київської облдержадміністрації Олексій Кулеба.

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"З Бородянки надійшла інформація, що сьогодні на територію місцевого психоневрологічного інтернату увійшов підрозділ рашистських кадировців! Вони замінували всі підходи до інтернату і тепер звідти ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії", – пише він.

За словами Кулеби, за попередніми даними, зараз у закладі перебуває понад 500 пацієнтів, з яких майже 100 – лежачі.

"Всі вони разом із персоналом – заручники нелюдів", – наголосив голова ОДА.

Як зазначив Кулеба, ворог "веде війну на всіх напрямках, прикривається мирним населенням, дітьми та хворими".

"Наразі перевіряємо цю новину на справжність. Якщо інформація підтвердиться, це стане ще одним фактом у низці військових злочинів російського окупанта. Адже в останні дні інтернат був укриттям і для місцевих жителів", – заявив він.

Кадировці захопили ядерні об'єкти

Учасник переговорів із Росією, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на захоплених ядерних об'єктах в Україні господарюють "кадировці".

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За словами Арахамії, окупанти вбили працівників, які контролюють ядерну безпеку.